Incendio a Savonera di Collegno | a fuoco rifiuti in un impianto di smaltimento alta colonna di fumo visibile da distante

Un'alta colonna di fumo grigio si √® alzata nel pomeriggio di oggi, mercoled√¨ 16 luglio 2025, dall'impianto di smaltimento dei rifiuti non pericolosi Iren Ambiente¬†di via Venaria a Savonera di Collegno. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno iniziato le. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: savonera - collegno - fuoco - rifiuti

Incidente a Savonera di Collegno: scontro nella rotonda tra auto e bus, che rimane bloccato - Un incidente è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, mercoledì 4 giugno 2025, alla rotonda all'incrocio tra via Torino-Druento, via Villa Cristina e via Don Sapino a Savonera a Collegno.

Incendio nella ditta di stoccaggio: bruciati diversi chili di rifiuti; INCENDIO TRA TORINO, SAVONERA E VENARIA - A fuoco dei rifiuti: colonna di fumo visibile a distanza - FOTO; Incendio alla discarica Amiat di Savonera: un grande colonna di fumo si alza sulla zona.

Rifiuti a fuoco, fiamme domate - RaiNews - E' stato necessario un lungo lavoro delle squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Pescara per domare l'incendio, divampato ieri pomeriggio a Montesilvano, in località Collevento Alta. Si legge su rainews.it

A fuoco la discarica Amiat di Savonera. Una fitta colonna di fumo ... - Un incendio di grosse proporzioni è divampato nel sito di raccolta plastica e rifiuti ingombranti dell'Amiat a Savonera. Lo riporta torino.repubblica.it