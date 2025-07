Investito da trave in ferro mentre manovra muletto | operaio 24enne in rianimazione

LECCE - Investito da una trave di ferro mentre manovra il muletto: è grave, ma fortunatamente non in pericolo di vita, l’operaio 24enne, malcapitato protagonista dell’ennesimo incidente sul lavoro, avvenuto all’incirca un’ora fa, nel Salento. Epicentro della vicenda è il reparto logistica di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: investito - trave - ferro - manovra

Incidenti sul lavoro, operaio investito da un camion in manovra - Incidenti sul lavoro, operaio investito da un camion in manovra L'uomo, 51 anni, è stato trasportato al San Matteo di Pavia in gravi condizioni. Secondo rainews.it

Investito da un muletto in manovra Operaio rischia lesioni permanenti - Investito da un muletto in manovra Operaio rischia lesioni permanenti Torrevecchia Pia, stava documentando l’integrità dei carichi. Segnala ilgiorno.it