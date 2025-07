Ritirava le ricette mediche per Messina Denaro ma non è un mafioso | pena ridotta

Non passa neanche in appello la tesi secondo cui farebbe parte di Cosa nostra: Andrea Bonafede, l'ex dipendente del Comune di Campobello di Mazara che si sarebbe impegnato ad aiutare l'allora boss latitante Matteo Messina Denaro, è stato infatti condannato anche in secondo grado per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

