Joaquin Phoenix si è scusato e pentito della sua intervista con David Letterman | Non lo farò mai più

L'attore aveva usato l'intervista con Letterman come parte della sua performance per il film documentario I'm Still Here all'insaputa del conduttore Joaquin Phoenix è stato l'ospite d'onore del Late Show di Stephen Colbert martedì sera, evento che ha segnato la sua prima apparizione sul programma dopo la sua famigerata intervista del 2009 con David Letterman e le successive scuse arrivate nell'ospitata dell'anno successivo. L'attore Premio Oscar era apparso in quella famigerata occasione nei panni del personaggio (con tanto di capelli arruffati, barba incolta e tutto il resto) del suo mockumentary I'm Still Here, che documentava la sua vita dopo l'annuncio parodistico del suo ritiro dalla recitazione per lanciare una carriera nell'hip-hop. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

