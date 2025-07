Cerca di colpire le auto in transito con una pedana poi la lancia contro i poliziotti | 36enne arrestato a Napoli

L'uomo, di origine peruviana, è stato arrestato dalla Polizia di Stato in corso Novara, a due passi dalla Stazione Centrale di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: arrestato - napoli - cerca - colpire

In garage gli trovano 2,5 chili di droga tra hashish e marijuana: 31enne arrestato a Napoli - Durante una perquisizione nell'abitazione del 31enne, gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato l'ingente quantitativo di droga.

Napoli, ruba merce da supermercato e poi investe un dipendente nella fuga: arrestato 76enne - È successo a corso Malta. In manette è finito un 76enne del posto L'articolo Napoli, ruba merce da supermercato e poi investe un dipendente nella fuga: arrestato 76enne sembra essere il primo su Teleclubitalia.

Napoli, accoltella la moglie e si barrica in casa con i figli: arrestato - (Adnkronos) – Accoltella la moglie e si barrica in casa con i figli, 40enne arrestato dai carabinieri.

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a San Marco Evangelista, nella provincia di Caserta, per maltrattamenti nei confronti dei genitori Vai su Facebook

Cerca di colpire le auto in transito con una pedana, poi la lancia contro i poliziotti: 36enne arrestato a Napoli; Arrestato il finto nipote a Napoli, 17 truffe e bottino da capogiro: come agiva e come è stato catturato; Napoli, ragazzo di 22 anni colpito alla schiena da una forbice: arrestato 42enne.

Napoli, lavavetri colpisce in volto automobilista 78enne dopo il suo ‘no’: arrestato - Un lavavetri di origine ghanese, 23 anni, è stato arrestato dopo aver aggredito fisicamente a Napoli un automobilista di 78 anni. Si legge su vesuviolive.it

Napoli, dice 'no' al lavavetri e viene colpito: arrestato 23enne - Dice "no" al lavavetri al semaforo e viene picchiato. Lo riporta msn.com