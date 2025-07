Falso e depistaggio nei processi sul caso Cucchi condannati due carabinieri Il pm | Spero sia l’ultima puntata

È di due condanne e un’assoluzione il verdetto del Tribunale di Roma nei confronti dei tre carabinieri imputati per aver dichiarato il falso durante le indagini e i processi sui depistaggi dell’Arma sul caso di Stefano Cucchi, il 31enne geometra romano arrestato il 15 ottobre del 2009 e deceduto sette giorni dopo in ospedale. Il giudice monocratico ha inflitto tre anni e sei mesi al maresciallo Giuseppe Perri e quattro anni a Prospero Fortunato, all’epoca capitano e comandante della sezione infortunistica e polizia giudiziaria presso il nucleo Radiomobile di Roma. Assolto “perché il fatto non sussiste”, invece, Maurizio Bertolino, all’epoca dei fatti maresciallo presso la stazione di Tor Sapienza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Falso e depistaggio nei processi sul caso Cucchi, condannati due carabinieri. Il pm: “Spero sia l’ultima puntata”

