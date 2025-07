Crema inaugurato il nuovo posto di polizia all' Ospedale Maggiore | Un passo importante per una maggiore sicurezza

Crema, 16 luglio 2025 - E’ stato inaugurata questa mattina la nuova sede del Posto di Polizia presso l'Ospedale Maggiore di Crema. Il nuovo posto di polizia è stato realizzato grazie alla collaborazione tra la Direzione Sanitaria dell’Ospedale, il Commissariato di Crema e la Questura di Cremona, con l’obiettivo di assicurare una presenza costante della Polizia di Stato all’interno del presidio ospedaliero, anche in risposta ad alcuni episodi di tensione verificatisi nel contesto sanitario. L’apertura di questo presidio rappresenta un passo importante nella direzione del rafforzamento della sicurezza all’interno della struttura sanitaria, in linea con gli indirizzi ministeriali volti a tutelare il personale medico-sanitario e garantire un ambiente sicuro per i pazienti e gli operatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

