Taremi Inter l’attaccante apre alla cessione | ora l’addio è più vicino serve questa cifra

Taremi Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante iraniano in nerazzurro dopo una prima stagione deludente. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter si prepara a salutare un altro giocatore in uscita: Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, protagonista in passato con il Porto, ha accettato di essere messo sul mercato dalla dirigenza nerazzurra. La decisione di cedere il giocatore è stata presa in vista di un possibile rinnovamento dell’attacco, con l’Inter pronta a fare spazio a nuovi rinforzi. Tuttavia, come riportato da Tuttosport, il club chiede almeno 10 milioni di euro per lasciar partire Taremi, cifra che potrebbe non essere un ostacolo per i club interessati. 🔗 Leggi su Internews24.com Š Internews24.com - Taremi Inter, l’attaccante apre alla cessione: ora l’addio è piĂš vicino, serve questa cifra

In questa notizia si parla di: inter - attaccante - taremi - apre

Dimarco Inter, il retroscena su Yamal: ecco cosa ha detto l’esterno nerazzurro sull’attaccante del Barcellona - di Redazione Dimarco Inter, ecco cosa ha detto l’esterno nerazzurro su Lamine Yamal: il retroscena dalla panchina.

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, la sfida con l’Inter può infiammarsi soprattutto per quel giocatore: ecco cosa può accadere!.

Dzeko, finita l’avventura in Turchia? Un club di Serie A può riportare in Italia l’ex attaccante dell’Inter - di Redazione Dzeko, finita l’avventura in Turchia? Un club di Serie A può riportare in Italia l’ex attaccante dell’Inter.

Dall'Iran: ore decisive per il futuro di #Taremi, l'attaccante si avvarrĂ di Pastorello come intermediario #Inter #Calciomercato Vai su X

L'Inter torna su Julio CÊsar Enciso L'attaccante paraguaiano piace ai nerazzurri da tempo, ed è considerato il nome giusto per il post Taremi Cosa ne pensate? #Inter #JulioEnciso - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Openda apre: ora serve vendere Taremi; Inter in apprensione per l'attaccante Taremi, bloccato in Iran per la guerra; L'attaccante dell'Inter Taremi bloccato in Iran, addio Coppa del Mondo.

Inter, Openda apre: ora serve vendere Taremi - Il belga apre al trasferimento, ma prima sarà necessaria la cessione di Taremi. Secondo europacalcio.it

Taremi apre alla cessione: poi tutto sul profilo ‘offensivo’ per Chivu – Sky - In casa Inter si lavora intensamente sul fronte uscite per sbloccare nuove operazioni in entrata. Da inter-news.it