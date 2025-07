Dramma carceri a Terni un detenuto su quattro è psichiatrico | Così la civiltà tocca il fondo

“Negli ultimi mesi dalla Toscana il trasferimento di detenuti ha avuto un’impennata: Terni, che dovrebbe avere una capienza di 420 detenuti, ha superato i 600 con un incremento del 30 per cento. Il problema più grande nelle carceri è legato agli psichiatrici: sempre a Terni, su 600 detenuti, ce. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

