Ispezioni fiscali nelle aziende solo se espressamente e adeguatamente motivate

Atti di autorizzazione e verbali di accesso di ispezioni e verifiche fiscali fatti da Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza in aziende, attivitĂ commerciali e sedi di attivitĂ agricole, artistiche o professionali dovranno contenere espressa e adeguata motivazione delle “ circostanze e condizioni” che hanno giustificato il controllo. A stabilirlo è un emendamento del relatore al decreto fiscale, Vito De Palma (FI), appena approvato in commissione Finanze della Camera. La mossa arriva dopo che, a febbraio, la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva condannato l’Italia per le scarse garanzie fornite durante le verifiche e chiesto di riformare la normativa e la prassi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ispezioni fiscali nelle aziende solo se “espressamente e adeguatamente motivate”

