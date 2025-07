Cristina Fogazzi | In passato sono stata sguaiata come mi piace definirmi E anche litigiosa Non capivo perché mi attaccavano Poi ho capito che ascoltare serve Sempre

Dai messaggi delle consumatrici ai consigli di amici e manager, c’è sempre qualcosa da imparare. Parola di Cristina Fogazzi, che qui racconta la sua scalata da Estetista Cinica, tra decisioni complicate (ma lei ha un rimedio) e la cosa più difficile da gestire come imprenditrice. E no, non sono i bilanci. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cristina Fogazzi: «In passato sono stata sguaiata, come mi piace definirmi. E anche litigiosa. Non capivo perché mi attaccavano. Poi ho capito che ascoltare serve. Sempre»

Cristina Fogazzi (Estetista cinica): "Partita dal nulla, oggi apro altri 10 negozi. Sono un volto noto, le polemiche le accetto" - Cristina Fogazzi è tante cose. È Estetista Cinica. È la founder di Veralab. È, volente o nolente, un volto social.

“Potrei smettere di lavorare domani, non è una questione di soldi. Quando ho iniziato a vendere su Instagram c’eravamo solo io e la Ferragni”: parla Cristina Fogazzi, l’Estetista Cinica - Cristina Fogazzi, l’imprenditrice beauty che con il suo brand Veralab ha rivoluzionato l’e-commerce italiano macinando un fatturato da circa 70 milioni di euro nel 2024, torna a Torino.

“Mia mamma è andata fuori di testa. Una sera discutiamo, ha una crisi di nervi e tenta di accoltellarsi davanti a me”: lo rivela Cristina Fogazzi – VIDEO - Cristina Fogazzi, nota come Estetista Cinica, è l’ospite della nuova puntata di One More Time (OnePodcast), il podcast di Luca Casadei.

Il dramma di Cristina Fogazzi: “Mia madre ha tentato di accoltellarsi davanti a me” - Cristina Fogazzi si racconta al podcast One More Time: il difficile rapporto con i genitori e le sfide personali. Da donnaglamour.it

Cristina Fogazzi: «Mia madre tentò di accoltellarsi davanti a me ... - Cristina Fogazzi, imprenditrice di successo conosciuta come L’Estetista Cinica, è la protagonista del nuovo episodio di One More Time, il podcast di Luca Casadei disponibile da oggi 20 giugno ... msn.com scrive