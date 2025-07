La Regione Marche ha un quinto candidato alla sua presidenza è Francesco Gerardi di Forza del Popolo

ANCONA – Non c’è due senza tre, il quarto vien da sé e il quinto. il giorno dopo arriva anche lui. La Regione Marche ha un nuovo candidato alla propria presidenza. È Francesco Gerardi in rappresentanza di Forza del Popolo, partito che si definisce sovranista, no vax, no euro e contrario alla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Marche, si è concluso il corso organizzato dalla Regione per infermiere di famiglia - Si è concluso, con la cerimonia di consegna degli attestati all ’INRCA, il percorso formativo regionale Infermiere di Famiglia o comunità (IFoC).

"Le Marche da regione in transizione a regione benchmark grazie alle politiche della giunta Acquaroli" - FANO – Si è svolto oggi a Fano il convegno organizzato dal Centro Studi Economia e Territorio dal titolo "Marche: scenari economici – da regione in transizione a regione benchmark".

Salone del Libro 2025, inaugurato lo stand della Regione Marche -   Si è aperto il Salone del Libro di Torino 2025 e quindi è stato inaugurato lo stand della Regione Marche con un messaggio del presidente del Consiglio.

Verso le Regionali, ufficializzata la squadra del Partito Democratico nelle province con cinque donne capolista; Sondaggio elezioni regionali Marche: Acquaroli avanti, quasi metà è indeciso; Regionali Marche, la destra con Acquaroli (uscente) teme il centrosinistra. Ecco perché la scelta della data sarà decisiva.

Partito Comunista avrà un candidato presidente delle Marche - Il Partito Comunista Italiano presenterà un proprio candidato presidente di Regione alle prossime elezioni nelle Marche che si terranno in autunno. Segnala msn.com

Marche, sì di Conte a Ricci ma sul candidato in Campania non scioglie il nodo Fico - Il leader M5S e la partita delle regionali d’autunno: paletti su Decaro in Puglia e tiene aperta l’ipotesi Costa per il dopo De Luca ... Secondo repubblica.it