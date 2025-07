Abbonamenti Inter legale tifosi | Delusi da società esclusi con metodi da regime

“Molti degli esponenti della Curva dell’Inter hanno chiesto di poter rinnovare l’abbonamento e hanno scoperto che vi erano delle anomalie, pertanto in prima battuta non gli è stato permesso di rinnovare l’abbonamento. Una volta che si sono recati in società, per chiedere dei chiarimenti per quale motivo non riuscivano a rinnovare l’abbonamento, hanno scoperto che erano stati inseriti nella cosiddetta ‘black list’, ovvero una lista che sarebbe stata redata dalla società, di tifosi non graditi. Ne fanno parte tantissimi esponenti, sia esponenti storici, sia i ragazzi dell’attuale direttivo, ma anche e soprattutto ragazzi incensurati, uomini di 70 anni, donne, ragazzine, ci fa parte di tutto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Abbonamenti Inter, legale tifosi: “Delusi da società, esclusi con metodi da regime”

Pavard, la partita a padel fa infuriare società e tifosi - Le parole di sfogo pronunciate dal capitano – Lautaro Martinez – dopo Inter-Fluminense trovano nuovo pane per i loro denti.

Sampdoria in Serie C, la società: “Tifosi, scusate. Rialzarsi non sarà semplice, ma è l’unica direzione possibile” - Il club rompe il silenzio stampa e dichiara, in una nota: “È uno dei momenti più dolorosi della nostra storia.

Sacchi durissimo: «Il Milan non è una squadra, la società è senza idee. Provo dolore per i tifosi e su Conceicao…» - Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore, sulla stagione fallimentare dei rossoneri dopo la sconfitta in Coppa Italia.

Inter e Milan blindano le curve: niente abbonamenti ai "tifosi non graditi" ? Dopo l'inchiesta "Doppia curva" dei mesi scorsi, le due società milanesi hanno scelto la linea dura e, coadiuvate dalla procura e dalla questura di Milano, hanno respinto centinaia

Inter e Milan negano gli abbonamenti ai "tifosi non graditi",respinti in centinaia. Le 2 società vogliono evitare che il sistema criminale messo in piedi in passato ed emerso con l'inchiesta "Doppia curva" possa ripetersi. Tessere non cedibili e nuovo sistema di tel

