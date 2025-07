Attività ristorativa ternana al ‘Top’ delle eccellenze italiane nella pizza | Il segreto è la piacevolezza al palato

Una piacevole riconferma per l’attività ristorativa Nascostoposto. Per il quarto anno consecutivo è infatti recensita all’interno della guida 50 Top Pizza Italia edizione 2025. Complessivamente sono undici i locali dell’Umbria che vengono menzionati, di cui due nella provincia di Terni. La. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

