Melania è l' agente Trumpenko Kiev la idolatra per il cambio di rotta di Trump sull' Ucraina lei al marito | Un' altra città è stata colpita

A Kiev idolatrano la moglie di Trump anche se il cambio di rotta di Trump non è una buona notizia per il raggiungimento della pace in Ucraina Melania è "l'agente Trumpenko". Kiev idolatra la first lady dopo il cambio di rotta di Trump sull'Ucraina, che sarebbe avvenuto anche dopo un colloquio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Melania è "l'agente Trumpenko", Kiev la idolatra per il cambio di rotta di Trump sull'Ucraina, lei al marito: "Un'altra città è stata colpita"

Stati Uniti, Trump biglietto sola andata da Kiev al Medioriente con vista Iran - The post Stati Uniti, Trump biglietto sola andata da Kiev al Medioriente con vista Iran appeared first on Strumenti Politici.

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Ucraina, "l'offerta finale di Trump": Kiev accetti l'occupazione. Drone russo su un autobus. Rinviato il vertice di Londra - Washington si aspetta oggi la risposta dell'Ucraina a un accordo di pace che includa il riconoscimento della Crimea come parte della Russia e il riconoscimento non ufficiale del controllo russo su quasi tutte le aree occupate dall'invasione del 2022: lo riporta Axios, che cita fonti a conoscenza diretta della proposta.

(Adnkronos) - Ennesimo cambio di rotta di Donald Trump sulla guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente Usa, ribadendo la sua frustrazione contro Putin , ha annunciato, dopo giorni di incertezza, l’invio immediato di 10 intercettori Patriot e nuove forniture milit Vai su Facebook

Via libera alla legge #finanziaria “grande e bella” simbolo del nuovo corso. Il #tycoon apre a un cambio di rotta su #Ucraina e Medio Oriente. di @ggramaglia Vai su X

50 giorni per Putin e nuove armi alla Nato: il cambio di rotta di Trump rivoluziona il conflitto russo-ucraino; Trump cambia idea, più armi a Kiev: Si è reso conto che Putin non è disponibile a trattare; Trump cambia rotta sulla Russia: armi all’Ucraina e sanzioni più dure.

Trump Açiklamasini Geri Çekti: Kiev ve Moskova Hakkinda Gerçekte Ne Söyledi? - In un clima di crescente tensione internazionale, le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno acceso un vero e proprio dibattito. Segnala notizie.it

Il triangolo Trump-Putin-Zelensky e la questione armi a Kiev (che non deve colpire Mosca): come stanno le cose - Il presidente americano smentisce di avere incoraggiato privatamente il leader ucraino a bombardare più in profondità il territorio russo. today.it scrive