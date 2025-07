Ordina un piatto di cacio e pepe col servizio in camera e la trova buona Poi però scopre la triste verità – Il video

A chiamarla ‘ cacio e pepe ‘ si fa un torto alla tradizione culinaria romanesca, e non solo sapendo che è surgelata. Di che parliamo? La storia è quella di Elle McLemore che, dopo averla raccontata su TikTok, ne ha parlato con People. Che le è capitato? La 32enne attrice è in vacanza con il marito in un hotel, l’intenzione è quella di passare un po’ di tempo insieme a coccolarsi. La sera decidono di ordinare una cena in camera, per festeggiare il compleanno di lui, Josh. Uno dei due piatti è descritto come “Calming Cacio e Pepe Pasta with Truffle Oil” (cacio e pepe con olio al tartufo) e, dice lei, è “presentato molto bene”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ordina un piatto di cacio e pepe col servizio in camera e la trova buona. Poi però scopre la (triste verità) – Il video

