Musica maestro anzi rubli! Così Putin ha comprato il silenzio di Gergiev difeso da De Luca… sulle stragi in Ucraina

Il silenzio è d’oro, anche in Russia. E riguarda anche chi quel silenzio, per lavoro, lo rompe con la magia della musica, come nel 2022 il direttore d’orchestra russo Valerij Gergiev,  la cui partecipazione a Un’Estate da Re, rassegna promossa dalla Regione Campania alla Reggia di Caserta, sta suscitando grandi polemiche. Il maestro Gergiev, la cui esibizione è fissata per il 27 luglio, è stato definito ieri dalla moglie del dissidente russo Navaly “un promotore della politica criminale”. Ma in quanto a promozione dei suoi interessi economici, neanche scherza. Gergiev e la difesa di De Luca. Valery Gergiev è una delle personalitĂ musicali piĂą influenti e controverse del nostro tempo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Musica maestro, anzi rubli! Così Putin ha comprato il silenzio di Gergiev (difeso da De Luca…) sulle stragi in Ucraina

