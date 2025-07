Era consumata dal desiderio di espiare una colpa ancestrale | la storia di Constance Marten da ereditiera aristocratica vicina alla Famiglia Reale ad assassina

L’aristocratica britannica Constance Marten e il suo compagno Mark Gordon s ono stati condannati per l’omicidio colposo della loro figlia neonata, Victoria, morta di freddo e incuria durante la fuga della coppia dai servizi sociali. Il verdetto unanime di colpevolezza per grave negligenza è arrivato ieri, al termine di un processo di dieci settimane che ha sconvolto il Regno Unito.La sentenza, che verrĂ pronunciata a settembre, si aggiunge ad altre condanne giĂ subite dalla coppia per occultamento di cadavere, crudeltĂ verso l’infanzia e intralcio alla giustizia. Per loro si prospettano lunghi anni di carcere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la storia di Constance Marten, da ereditiera aristocratica vicina alla Famiglia Reale ad assassina