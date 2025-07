Milano inchiesta urbanistica | Procura chiede domiciliari per assessore e imprenditore Indagato anche archistar Boeri

Richiesti dalla Procura di Milano 6 arresti, tra cui quello di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, in uno dei filoni dell'indagine sulla gestione dell'urbanistica. I pm hanno proposto per Tancredi e un imprenditore i domiciliari, mentre per un ex presidente e un membro della commissione paesaggio e altri 2 costruttori, il carcere L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Milano, inchiesta urbanistica: Procura chiede domiciliari per assessore e imprenditore. Indagato anche archistar Boeri

Urbanistica, svolta a Milano con le nuove linee di indirizzo: piani attuativi sopra i 25 metri di altezza - Dopo le dimissioni dei membri della Commissione paesaggio del Comune di Milano e l'introduzione di un nuovo regolamento per il bando di assunzione, Palazzo Marino rivoluziona l'urbanistica.

“Milano apripista del peggio. È una ‘mani pulite’ dell’urbanistica”: Barbacetto porta Contro Milano al Salone del libro di Torino - “Milano è stata apripista del peggio sull’urbanistica, è un metodo che si sta facendo in tante altre città ”.

Crozza diventa il sindaco Sala e affronta così la “questione” della gestione urbanistica di Milano – Video - Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nelle vesti di Beppe Sala che affronta “intrepidamente” la questione della gestione urbanistica del Comune di Milano.

L’inchiesta sull’urbanistica a #Milano. La Procura chiede l’arresto dell’immobiliarista Catella e dell’assessore Tancredi. Tra gli indagati anche l’architetto Stefano Boeri. Perquisizioni in Comune. “Un’incontrollata espansione edilizia”, scrivono i giudici. #Tg1 Vai su X

Inchiesta Urbanistica Milano: FdI, Lega e M5S chiedono le dimissioni di Sala - La Procura ha chiesto al gip di procedere all'arresto di 6 persone, tra cui quello dell'assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, Giancarlo Tancredi, e di Manfredi Catella, fondatore e ceo del ... tg24.sky.it scrive

Inchiesta urbanistica, a Milano l'ira di chi è rimasto senza casa: "Siamo le vere vittime" - Sei le società immobiliari indagate con i rispettivi manager dalla Procura di Milano ... Secondo msn.com