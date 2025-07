I cattivi della dc si uniscono per eliminare gli eroi in un attacco decisivo

Il panorama dei fumetti DC Comics si prepara a un nuovo capitolo cruciale con l’imminente uscita di una pubblicazione che promette di rivoluzionare il rapporto tra eroi e villain nell’ Universo Assoluto. La serie, ancora giovane, sta per entrare in una fase decisiva grazie alla formazione di un’alleanza senza precedenti tra i principali antagonisti. Questo evento rappresenta un passo importante nello sviluppo della narrazione, introducendo nuovi personaggi e approfondendo le dinamiche tra le forze del bene e del male. l’uscita di Absolute Evil #1: un punto di svolta nell’universo assoluto. Prevista per ottobre, la pubblicazione singola Absolute Evil #1, realizzata da Al Ewing, Giuseppe Camuncoli e Stefano Nesi, segna un momento fondamentale: sarĂ il primo incontro ufficiale tra i piĂą potenti villain dell’ Universo Assoluto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - I cattivi della dc si uniscono per eliminare gli eroi in un attacco decisivo

