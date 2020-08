La Marca: "Juve, ingaggiati due calciatori determinanti. Attacco, punto su Milik" (Di sabato 1 agosto 2020) Il giornalista e conduttore televisivo, Domenico La Marca, ha toccato diversi argomenti nel corso della sua intervista a 90min Italia. Ecco le sue parole: La Juventus ha portato a casa l'ennesimo Scudetto. Merito anche di una concorrenza non all'altezza della situazione? "Chi vince ha sempre ragione, soprattutto se lo si fa da nove anni consecutivi. La Juventus ha meritato questo scudetto, visto che in una stagione così particolare nonostante le grandi difficoltà palesate, è riuscita nei... Leggi su 90min

Riki88Reyes : @marca La Juve ... - IlFabio88 : @martinaciociano Marca male...per la Juve - dalcantosergio : @SuperSantos1977 @gianni_marca @CucchiRiccardo in realtà in europa la juve ne ha 9 di squadre davanti - realerob : @FabioCasalucci @gianni_marca @CucchiRiccardo Ma che cazzo dite...l'azienda di De Laurentiis è il Napoli, la Juve h… - mirko_masella : RT @sportli26181512: 'Ferran Torres a un passo dal Manchester City: Juve e Napoli beffate': Stando al quotidiano spagnolo Marca, i Citizens… -

Ultime Notizie dalla rete : Marca Juve

Durante il programma "Taca La Marca" in onda su Radio Musica Television è intervenuto Franco Ceravolo, noto dirigente sportivo, il quale si è soffermato sulle vicende di Serie A e su tanti altri temi, ...Si muove il marcato del Napoli in vista della prossima stagione ... Senza sconti. In prima fila c'è la Juventus con la quale è stata già raggiunta una base di accordo con il calciatore, manca però ...