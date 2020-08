Jerez, Gara 1: vittoria di Redding, chapeaux per Melandri (Di sabato 1 agosto 2020) Gara 1 a tinte rosse quella andata in scena a Jerez. Da un lato la superba vittoria di Scott Redding , che piazza il suo primo sigillo in SBK con una prestazione perentoria, dopo aber piegato la ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

SkySportMotoGP : Tutti i risultati di gara-1 dell'#ESPWorldSBK #SkyMotori #WorldSBK - SkySportMotoGP : A Jerez una gara tiratissima con il duello Redding-Rea! ?? E alla fine la spunta il ducatista: gli highlights di gar… - SkySportMotoGP : #WorldSSP, a Jerez Locatelli domina gara-1: i risultati #ESPWorldSBK #SkyMotori #WorldSBK @Evanbrosracing - marcofeltracco : RT @SkySportMotoGP: #WorldSSP, a Jerez Locatelli domina gara-1: i risultati #ESPWorldSBK #SkyMotori #WorldSBK @Evanbrosracing https://t.c… - marcofeltracco : RT @SkySportMotoGP: A Jerez una gara tiratissima con il duello Redding-Rea! ?? E alla fine la spunta il ducatista: gli highlights di gara-1… -