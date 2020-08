Inter, furia Conte: “ho preso palate di cacca, la società non mi ha protetto. Farò le mie valutazioni” (Di domenica 2 agosto 2020) “43 punti fuori casa, la miglior difesa, il secondo miglior attacco, abbiamo perso meno di tutti… Il merito va attribuito soltanto a questi ragazzi, alle persone che hanno lavorato con loro, nelle mille difficoltà che ci sono state a livello di infortuni e di disponibilità di alcuni calciatori. Non voglio dire che è stato fatto un grande lavoro, ma 82 punti… da tempo non si vedevano questi numeri“. Antonio Conte snocciola i numeri più importanti dell’ottima stagione della sua Inter, conclusa con un secondo posto a -1 della Juventus che dovrebbe far felice l’ambiente nerazzurro, ma che invece ha il sapore dell’amarezza. E sentendo le parole di Conte a Sky Sport, potrebbe esserci qualcosa in più della semplice amarezza. Conte oggi ... Leggi su sportfair

