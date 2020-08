Gp Gran Bretagna: nessuna penalità per Leclerc, partirà 4° (Di sabato 1 agosto 2020) Leclerc , scampato pericolo. Si è risolta con un " no further action " l'investigazione del commissari per l'unsafe release di Charles Leclerc, fatto uscire dal garage ad inizio Q3 con il rischio di ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

SkySportF1 : 91, 91! A Silverstone è sempre @LewisHamilton .@Charles_Leclerc, che giro! Ma è sotto investigazione per unsafe rel… - SkySportF1 : Bottas ?? Hamilton: anticipo di duello per la pole? (?? #FP3) Verstappen regge il passo, Hulk in top-10 I risultati ?… - SkySportF1 : ?? Hamilton, testacoda nel giro di lancio in Q2 ?? E bandiera rossa per la ghiaia portata in pista Il LIVE ?… - Motorsport_IT : #F1 | Le Mercedes hanno dominato a Silverstone, con Hamilton in pole position davanti a Bottas. Verstappen piazza l… - FUnoAT : #F1 #FUnoAT #BritishGp Gp Gran Bretagna-Analisi qualifiche: Mercedes schiacciasassi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Coronavirus, "l'America è in una catastrofe sanitaria" | Gran Bretagna, slitta l'allentamento delle restrizioni TGCOM F1, GP Silverstone 2020 qualifiche: super pole per Hamilton davanti a Bottas, 4° Leclerc

Concluse le qualifiche del Gp di Gran Bretagna, quarta prova del Mondiale 2020 di Formula 1. A centrare pole position e record della pista a Silverstone è stato Lewis Hamilton che ha preceduto l’altra ...

A Silverstone, Hamilton in pole poi Bottas. Leclerc quarto

AGI - È ancora Lewis Hamilton su Mercedes a conquistare la pole position (numero 91, un record) anche nel Gp di Gran Bretagna, quarto round del Mondiale 2020 di Formula 1. Con il tempo di 1'24''303, l ...

Concluse le qualifiche del Gp di Gran Bretagna, quarta prova del Mondiale 2020 di Formula 1. A centrare pole position e record della pista a Silverstone è stato Lewis Hamilton che ha preceduto l’altra ...AGI - È ancora Lewis Hamilton su Mercedes a conquistare la pole position (numero 91, un record) anche nel Gp di Gran Bretagna, quarto round del Mondiale 2020 di Formula 1. Con il tempo di 1'24''303, l ...