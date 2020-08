Formula 1, Mekies: “Qualifica molto intensa, dobbiamo colpare il gap” (Di sabato 1 agosto 2020) Laurent Mekies, ds della Scuderia Ferrari ha parlato dopo le qualifiche del GP di Silvestone: “E‘ stata una qualifica molto intensa, conclusa con un pilota in quarta e uno in decima posizione. Charles è stato autore di una prestazione maiuscola, non soltanto per il piazzamento in seconda fila – ha commentato – ma anche per essere riuscito a qualificarsi per l’ultima parte della sessione con le gomme Medium, le migliori per affrontare la prima parte di gara”. A ridosso della qualifica ha poi commentato: “Con Vettel decimo chiaramente non possiamo dirci soddisfatti di questo risultato, soprattutto alla luce del distacco dal tempo della pole position. Sappiamo che c’e’ molto da lavorare per colmare questo gap ed e’ ... Leggi su sportface

