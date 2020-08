Dolph Lundgren fa gli auguri ad Arnold Schwarzenegger ricordando il loro primo incontro (Di sabato 1 agosto 2020) Dolph Lundgren ha ricordato su Instagram il suo primo incontro con Arnold Schwarzenegger e le famigerate feste di Grace Jones, in occasione del compleanno della star di Terminator. Dolph Lundgren ha ricordato su Instagram il suo primo incontro con Arnold Schwarzenegger, in occasione del compleanno di quest'ultimo. Per festeggiare i 73 anni del collega e amico austriaco, l'attore svedese ha postato in una foto in cui lui sta massaggiando le spalle di Schwarzenegger, mentre quest'ultimo sorride con un sigaro in bocca. Potete vedere la foto qui sotto: Questa la didascalia: "Tanti auguri al Grande Uomo! Conosco Arnold da prima che facessi ... Leggi su movieplayer

DAL GENIO DEL FUMETTO AGLI ATTORI TUTTI MUSCOLI DEI FILM, ECCO COME SI EVOLVE NEL TEMPO IL PERSONAGGIO DI AQUAMAN Creato due anni dopo il Sub-Mariner della Marvel Comics, Aquaman resta il più importan ...

