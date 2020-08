Covid, riapertura a settembre di nidi e materne: le linee guida (Di sabato 1 agosto 2020) riapertura asili nido estivi, l'educatrice: 'Troppa fretta, a pagare sono i bambini, e noi,' 2 July 2020 nidi 2020-2021, approvata prima graduatoria: 538 bambini in lista di attesa 23 July 2020 Un ... Leggi su bolognatoday

Ultime Notizie dalla rete : Covid riapertura Pranzo a scuola e gruppi fissi: ecco il piano per la riapertura degli asili Avvenire ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi Lampedusa: 250 migranti sbarcati nelle ultime ore

Non si placa la situazione di emergenza in quel di Lampedusa a causa dei continui sbarchi di migranti. Come riferisce l’edizione online dell’agenzia Ansa, fra la notte passata e l’alba di oggi, si son ...

Tra timori, disdette e allarmismo, Castellabate corre ai ripari: «Qui le vacanze sono sicure»

Si attendono nelle prossime ore i risultati dei 23 tamponi eseguiti a Castellabate a coloro che hanno partecipato a una cerimonia privata nei giorni scorsi da dove è emerso un positivo (non residente ...

