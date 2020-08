CORONAVIRUS SICILIA: AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE (Di sabato 1 agosto 2020) Leggi le ultime notizie sul CORONAVIRUS Covid 19fnc embed<iframe framespacing='0' frameborder='no' scrolling='no' src='https://video.gazzetta.it/video-embed/4c569a32-57ac-11ea-88a9-09de4453500a?autoPlay=true&newspaper=gazzanet&cookiePolicyAccepted=true&playerType=gazzanet mediagoal&skinColor=cc3333&fogliaVideo=true&singleNext=true&title=VIDEO+CORONAVIRUS%2C+i+consigli+del+Ministero+della+Salute%3A+ecco+come+lavarsi+le+mani+per+ridurre+il+rischio+di+contagio&feed=fgazzanet-0000000027&channel=cgazzanet-0000000027&mute=true&tipo video=embed norcs' width='540' height='340' allowfullscreen></iframe>/fnc embedeventolive id=861199 Leggi su mediagol

Agenzia_Ansa : #coronavirus #Iss Otto rtegioni con #Rt sopra 1. Il #Veneto è la regione con l'indice più alto, poi #Sicilia e… - SkyTG24 : Coronavirus Sicilia, 39 nuovi casi nelle ultime 24 ore: 28 sono migranti. DIRETTA - ignaziocorrao : Evitare il disimpegno dei Fondi Europei x le isole dopo il #Covid. La @EU_Commission ha preso un impegno tramite la… - irritatrix : RT @TruIeeIy: @ColuiDi @AlbertoBagnai #PD di #Zingaretti nel #Lazio continua ad autocriticarsi furiosamente #CORONAVIRUS D'AMATO: I TRASFE… - TruIeeIy : @ColuiDi @AlbertoBagnai #PD di #Zingaretti nel #Lazio continua ad autocriticarsi furiosamente #CORONAVIRUS D'AMATO… -

Ultime Notizie dalla rete : CORONAVIRUS SICILIA

Nuovo studio dell'Ars sull'andamento del contagio nella nostra regione. Diverso anche il quadro clinico dei cittadini colpiti: crescono i sintomatici. Oltre 40 giorni per guarire FIRENZE. A 5 mesi dal ...01 agosto 2020 In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 59 pazienti. Di questi 48 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, altri 11 sono sottoposti ad indagini. Due pazien ...