Coronavirus, in Lombardia 55 nuovi casi e un morto. Aumentano i ricoveri (Di sabato 1 agosto 2020) Il report di sabato 1 agosto fornito dalla Regione. In ospedale ci sono 12 persone in più, di cui due in terapia intensiva. Ci sono anche 110 guariti. Nessun positivo in più a Lecco. A Milano città altri 9 casi Leggi su corriere

