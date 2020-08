Aperti ad agosto, il commercio a Milano non va in ferie (Di sabato 1 agosto 2020) Milano, 1 agosto 2020 - I commercianti milanesi non vanno in vacanza, nell'agosto post-lockdown. Nella città desertificata dall'assenza di turisti e pendolari, in media il 40% delle attività ... Leggi su ilgiorno

juventusfc : Aperti ad agosto! ???? Lo #JuventusMuseum vi aspetta! - qn_giorno : Aperti ad agosto, il commercio a #Milano non va in ferie - Alchechengi1 : RT @SuttoraM: Dicono che ogni fine e ‘sempre l’inizio di qualcosa di nuovo e allora guardiamo avanti , cuore e mente aperti al nuovo mese… - fravella74 : RT @SuttoraM: Dicono che ogni fine e ‘sempre l’inizio di qualcosa di nuovo e allora guardiamo avanti , cuore e mente aperti al nuovo mese… - SuttoraM : Dicono che ogni fine e ‘sempre l’inizio di qualcosa di nuovo e allora guardiamo avanti , cuore e mente aperti al n… -