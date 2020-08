Anche Deutsche Bank stoppa il finanziamento per l’estrazione di combustibili fossili e gas in zone sensibili. Parte “l’era delle energie rinnovabili” (Di sabato 1 agosto 2020) Deutsche Bank ha deciso di stoppare immediatamente i finanziamenti per nuovi progetti legati all’estrazione di petrolio e gas nelle sabbie bituminose e nella regione Artica, diventando l’ultima grande banca ad aver deciso di riconsiderare le politiche legate ai prestiti per progetti sui combustibili fossili in aree sensibili. Deutsche Bank non finanzierà più alcun nuovo progetto nell’Artico o nelle sabbie bituminose e rivedrà tutte le sue attività esistenti nel settore petrolifero e del gas, ha dichiarato la banca in un comunicato lunedì. Deutsche Bank ha aggiornato la politica sui combustibili ... Leggi su databaseitalia

gzibordi : @Ignazio62 @ccioninivisani silde di Deutsche Bank,,, li trova anche nell database della FED 'Total Private Credit… - goveda : RT @mittdolcino: Povero Borghi, l'avatar di Salvini ex Deutsche Bank vezzeggiato anche da Giorgetti... - Villix1971 : RT @mittdolcino: Povero Borghi, l'avatar di Salvini ex Deutsche Bank vezzeggiato anche da Giorgetti... - mittdolcino : Povero Borghi, l'avatar di Salvini ex Deutsche Bank vezzeggiato anche da Giorgetti... - perramatteo : RT @GabrieleIuvina1: La quantità di contante aumenta durante la crisi. Lo dice la #Bundesbank. E mi sembra anche logico. In Italia, invece,… -