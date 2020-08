Agente parte in vacanza con la moglie e il figlio. Nell'auto 7 chili di coca (Di sabato 1 agosto 2020) Tiziana Paolocci Fermato per un controllo dai carabinieri. La "neve" in un'intercapedine della vettura Sudava freddo, ma ha tentato di mostrarsi ugualmente tranquillo, puntando sul fatto che appartenendo alle forze dell'ordine i «colleghi» avrebbero chiuso un occhio ed evitato di controllare la sua auto. Ma al poliziotto in servizio presso il XII Reparto Mobile di Reggio Calabria non è bastato esibire il tesserino ed è finito in manette. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Locri, che lo hanno trovato in possesso, non di una modica quantità di droga, ma di 7 chili e mezzo di cocaina. È accaduto il 29 luglio ma la notizia è emersa soltanto ieri. Ennesima dimostrazione, purtroppo e come se servisse dopo gli arresti dei ... Leggi su ilgiornale

berenicegalatea : RT @cigolionocingue: @ArcoraSrl Credo che tu abbia dimostrato sul campo di adempiere con dignità ed onore al servizio prima come carabinier… - cigolionocingue : @ArcoraSrl Credo che tu abbia dimostrato sul campo di adempiere con dignità ed onore al servizio prima come carabin… - tony62550278 : RT @H_T_H_T_: @SkySport Praticamente l'agente propone deulofeu perché il watford é retrocesso e voi scrivete sondaggio per deulofeu. Il pro… - H_T_H_T_ : @SkySport Praticamente l'agente propone deulofeu perché il watford é retrocesso e voi scrivete sondaggio per deulof… - MaccariFranco1 : Denuncia pestaggio da parte di agente in borghese, Maccari (Fsp): «Effetto Piacenza, è una caccia alle streghe, le… -

Ultime Notizie dalla rete : Agente parte Agente parte in vacanza con la moglie e il figlio. Nell'auto 7 chili di coca ilGiornale.it Multa con targa sbagliata: così la fai annullare

C’è un sicuro errore di fatto da parte dell’agente accertatore sulla effettiva presenza del veicolo nella via indicata. Senza voler minimamente mettere in dubbio la buona fede degli agenti accertatori ...

"Che ci guardi?", poi la rissa Pestaggio inguaia due agenti

Roma «Che ci hai da guardà?». Sembra un diverbio come tanti, una lite per la viabilità. Ma ad alzare i toni, e soprattutto le mani, sono due agenti di polizia in servizio nel reparto Volanti della cap ...

C’è un sicuro errore di fatto da parte dell’agente accertatore sulla effettiva presenza del veicolo nella via indicata. Senza voler minimamente mettere in dubbio la buona fede degli agenti accertatori ...Roma «Che ci hai da guardà?». Sembra un diverbio come tanti, una lite per la viabilità. Ma ad alzare i toni, e soprattutto le mani, sono due agenti di polizia in servizio nel reparto Volanti della cap ...