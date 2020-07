«Zombie», il cortometraggio di Giorgio Diritti sull’alienazione parentale: ecco i primi 4 minuti in anteprima (Di venerdì 31 luglio 2020) La bambina vive come se niente fosse, ormai abituata all’assenza di quel padre che non vede da giorni e che la madre continua a coprire per non darle una delusione. Lei, però, si interroga, chiede alla genitrice perché non venga a prenderla a scuola, ma lei abbozza, dice che è oberato di lavoro cercando di regalare alla figlia una normalità che, in fin dei conti, è solo di facciata. Dietro agli occhi grandi che fissano la cioccolata calda sul tavolino di un bar e che osservano il paesaggio scorrere dal finestrino della macchina, la bambina custodisce un disagio molto più difficile da sradicare: quello di una figlia alienata, costretta a vivere sulla sua pelle la separazione dei genitori. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Zombie cortometraggio «Zombie», il cortometraggio di Giorgio Diritti sull alienazione parentale: ecco i primi 4 minuti in anteprima Vanity Fair Italia Rai Cinema alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia 2020 -4-

Roma, 28 lug. (askanews) - - I predatori. Di Pietro Castellitto (film). Una produzione Fandango con Rai Cinema. Distribuzione italiana: 01 Distribution ORIZZONTI - Concorso. - Nowhere Special. Di Uber ...

Fondazione Fare Cinema alla Mostra di Venezia con “Zombie” di Diritti

La Fondazione Fare Cinema presieduta da Marco Bellocchio e diretta da Paola Pedrazzini approderà anche quest’anno a Venezia con “Zombie”, il cortometraggio diretto da Giorgio Diritti che sarà presenta ...

Roma, 28 lug. (askanews) - - I predatori. Di Pietro Castellitto (film). Una produzione Fandango con Rai Cinema. Distribuzione italiana: 01 Distribution ORIZZONTI - Concorso. - Nowhere Special. Di Uber ...La Fondazione Fare Cinema presieduta da Marco Bellocchio e diretta da Paola Pedrazzini approderà anche quest’anno a Venezia con “Zombie”, il cortometraggio diretto da Giorgio Diritti che sarà presenta ...