Una vita, spoiler 2-8 agosto 2020: Emilio deve lasciare Acacias (Di venerdì 31 luglio 2020) Vediamo insieme le anticipazioni delle puntate di Una vita in onda su Canale 5 dal 2 all’8 agosto. Ricordiamo che, a causa della sospensione temporanea di Beautiful dovuta alla pausa estiva, la soap ambientata ad Acacias propone due episodi al giorno, per la gioia dei fan. Nelle puntate di Una vita della prossima settimana, Cinta sprofonderà nella tristezza più totale. La giovane verrà a sapere che Emilio, il ragazzo che ama, deve lasciare improvvisamente il quartierino. Cinta pregherà così sua madre Bellita di portarla con lei in Argentina, sperando di dimenticarlo. Intanto, la truffa di Genoveva e Alfredo continua. Una vita anticipazioni puntate dal 2 all’8 agosto 2020 su ... Leggi su kontrokultura

