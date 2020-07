Tre sorelle violentate e torturate per anni dal padre uccidono il genitore: ora rischiano 15 anni di carcere (Di venerdì 31 luglio 2020) Hanno ucciso il padre c he ha abusato di loro per anni e ora rischiano fino a 15 anni di carcere. Kristina, Angelina e Maria Khachaturyan, che all'epoca dei fatti avevano 19, 18 e 17 anni, sono state ... Leggi su leggo

Corriere : Russia, tre sorelle uccidono il padre dopo anni di abusi: ora rischiano fino a 15 anni di carcere - GloriaShankari : RT @ilgiornale: Le tre sorelle sono accusate di omicidio premeditato e rischiano 15 anni di carcere. Attivisti in loro difesa: 'Sono vittim… - JohSogos : RT @ilgiornale: Le tre sorelle sono accusate di omicidio premeditato e rischiano 15 anni di carcere. Attivisti in loro difesa: 'Sono vittim… - ilgiornale : Le tre sorelle sono accusate di omicidio premeditato e rischiano 15 anni di carcere. Attivisti in loro difesa: 'Son… - Bigalfry : Russia, tre sorelle uccidono il padre dopo anni di abusi: ora rischiano fino a 15 anni di carcere -