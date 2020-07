Strage di Pappagalli in Australia, un Virus Li Sta Uccidendo Tutti: “Cadono dal Cielo” (Di venerdì 31 luglio 2020) Sarebbe causata da un Virus letale, la chiamano “Sindrome Paralizzante” e sta colpendo tutte le specie di uccelli del paese. Una particolare malattia sta sterminando diversi tipi di uccelli in Australia, ma non ha nulla a che vedere con il CoronaVirus. Sono centinaia i Lorichetti arcobaleno trovati morti o in pessime condizioni a causa di questa malattia, la sindrome sembrerebbe paralizzare i volatili e starebbe colpendo tutte le specie della categoria dell’intero paese. Il Virus, colpirebbe prima di tutto vie respiratorie, e si diffonderebbe facilmente tra gli uccelli che stanno a stretto contatto tra di loro, ma molto più spesso provoca loro una paralisi che gli impedisce di camminare o volare, per questo motivo in molti si sono trovati ad assistere a scene in cui cadono ... Leggi su youreduaction

All'arrivo nella Stazione di San Benedetto Val di Sambro sono in programma gli interventi di Loretta Pappagallo, rappresentante dell’Associazione Familiari Strage Treno 904 Napoli-Milano, e Alessandro ...

