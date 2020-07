Siamo in emergenza. I sovranisti sbugiardati sul Conte autoritario. Prolungare le misure è necessario: insostenibile un’ondata bis del virus (Di venerdì 31 luglio 2020) Fuori dal Governo e ormai anche dai diversi centri di potere, con i sondaggi in calo e un vento non più tanto favorevole alle destre, i sovranisti non sanno più come avere un minimo di visibilità e ora l’ultima fake news che hanno confezionato è quella di un Giuseppe Conte autoritario, che proroga lo stato di emergenza per il Covid-19 per mantenere ampi poteri e magari preparare un nuovo lockdown. Una balla colossale visto che il provvedimento serve solo a mettere l’Italia al sicuro da una nuova pesante ondata di contagi, che assesterebbe anche un colpo micidiale alla già malandata economia. Falsità diffuse soprattutto via social, senza considerare quanto sta accadendo negli altri Paesi, dove proprio i sovranisti stanno cercando di sfruttare la ... Leggi su lanotiziagiornale

