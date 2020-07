Riparte l’Nba, giocatori Utah Jazz e New Orlaenas Pelicans in ginocchio all’inno con le magliette “Black lives matter” (Di venerdì 31 luglio 2020) La stagione dell’Nba Riparte e i giocatori degli Utah Jazz e dei New Orleans Pelicans si inginocchiano contro il razzismo e l’uso eccessivo della forza da parte della polizia durante l’inno, insieme agli allenatori e agli arbitri. giocatori e arbitri indossano una maglietta nera con la scritta Black lives Matter. L'articolo Riparte l’Nba, giocatori Utah Jazz e New Orlaenas Pelicans in ginocchio all’inno con le magliette “Black lives matter” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

