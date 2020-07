Psg-Lione, infortunio per Kurzawa: in dubbio per l’Atalanta? (Di venerdì 31 luglio 2020) Layvin Kurzawa è costretto ad uscire per infortunio durante il match tra PSG e Lione, finale della Coppa di Lega francese 2019/2020. Il terzino francese ha avvertito un problema muscolare nel corso del secondo tempo: non ha voluto rischiare e ha preferito non aggravare la situazione Kurzawa, che a questo punto rimane in dubbio per la sfida di quarti di finale di Champions League contro l’Atalanta. Al suo posto è entrato Kehrer. Leggi su sportface

