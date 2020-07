Ponte Morandi, “non c’è nulla da celebrare”. I vigili del fuoco scrivono ai parenti delle vittime che non parteciperanno all’inaugurazione (Di venerdì 31 luglio 2020) “Solidarietà ai parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Non c’è nulla da celebrare“. Inizia così la lettera inviata oggi da 75 vigili del fuoco ai parenti delle vittime della strage autostradale del 14 agosto 2018. “Noi vigili del fuoco genovesi e liguri firmatari di questa lettera esprimiamo la nostra solidarietà e condividiamo la vostra scelta di non partecipare alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Ponte. Non c’è nulla da celebrare, tanto meno da festeggiare”. A firmare la lettera, molti pompieri che passarono ore sotto le macerie nella disperata ... Leggi su ilfattoquotidiano

