Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, verità primo incontro: “Scortese” (Di venerdì 31 luglio 2020) L’amore, tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, è ormai più forte di ogni difficoltà. Hanno passato insieme tantissimi anni, durante i quali hanno avuto continue conferme di essere fatti l’uno per l’altra. Costanzo, dopo una serie di matrimoni andati inesorabilmente alla deriva, ha trovato nella De Filippi la donna che cercava da tempo, la … L'articolo Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, verità primo incontro: “Scortese” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

