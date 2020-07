Macellano ovini per la festa del sacrificio: 2 denunce a Battipaglia (Di venerdì 31 luglio 2020) Covid: la festa musulmana non sarà celebrata in luogo pubblico, gli altri provvedimenti ad Eboli 30 July 2020 Stavano macellando abusivamente due ovini di tipo agnelloni, in occasione della 'festa del ... Leggi su salernotoday

Ultime Notizie dalla rete : Macellano ovini Battipaglia: sorpresi a macellare due agnelli in precarie condizioni igieniche, denunciati due marocchini L'Occhio di Salerno "A rischio anche il pecorino del Parco se gli ovini non potranno pascolare lì"

"Chi ama il Pecorino del Parco e vuole mangiarne ancora, si appresti a comprarlo adesso perché a Natale non ce ne sarà più". È lapidario Stefano Busti, interpellato da Coldiretti regionale, imprendito ...

"Chi ama il Pecorino del Parco e vuole mangiarne ancora, si appresti a comprarlo adesso perché a Natale non ce ne sarà più". È lapidario Stefano Busti, interpellato da Coldiretti regionale, imprendito ...