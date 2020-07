Jasmine Carrisi tradisce Al Bano e Loredana Lecciso: ‘i miei genitori…’ (Di venerdì 31 luglio 2020) Al Bano e Loredana Lecciso genitori severi In queste ultime settimane è uscito il primo singolo di Jasmine Carrisi. Un successo inaspettato che ha spiazzato lei e sopratutto suo papà Al Bano. In una recente intervista al settimanale Novella 2000, la giovane ha parlato molto dei suoi progetti futuri ma anche del rapporto che ha con i propri genitori. Il giornalista a tal proposito ha colto la palla al balzo chiedendole se Carrisi e Loredana Lecciso sono genitori permissivi oppure severi. Diversamente da come sembrano, ha risposto Jasmine, mamma è papà sono davvero severi, tanto e in modo diverso. “Papà ci tiene allo studio, mentre la mamma si preoccupa soprattutto ... Leggi su kontrokultura

