Il Paradiso delle Signore, tutte le anticipazioni dal 3 al 7 agosto (Di venerdì 31 luglio 2020) Al Paradiso delle Signore sono in cerca di una nuova Venere. Ma non è questa l’unica novità: mentre Gabriella si prepara a partire per Parigi, Umberto entra nel comitato Expo di Torino. La settimana è lunga e le emozioni sono tante, quindi andiamo per ordine e vediamo quali sono le anticipazioni da lunedì 3 agosto a venerdì 7 agosto. Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni su Rai 1 alle 15.40. Una nuova Venere al Paradiso delle Signore Il compito di esaminare e selezionare le candidate per il nuovo posto di Venere al Paradiso delle Signore viene affidato a Dora. La ... Leggi su thesocialpost

