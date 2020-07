Fu Speranza a non istituire le zone rosse di Alzano e Nembro. Spunta il nastro che lo dimostra (Di venerdì 31 luglio 2020) Lo scoop è del Corriere della Sera, che dà alle stampe un libro-inchiesta che indaga sulla diffusione della pandemia nel Bergamasco, in particolare nei focolai di Alzano e Nembro, che poi risultarono devastanti nella conta dei morti. Nel palleggiamento di responsabilità tra la Regione Lombardia e il governo centrale, Spunta una registrazione di due minuti, del 4 marzo, realizzata durante un incontro, a Milano, tra il ministro della Salute Roberto Speranza, l’assessore Gallera, il vicepresidente Fabrizio Sala, l’assessore al Bilancio Davide Caparini, con il governatore Attilio Fontana collegato in video perché in quarantena. zone rosse per il coronavirus, il palleggiamento tra governo e Regione Nel libro del Corriere della Sera, ... Leggi su secoloditalia

