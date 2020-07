Formula 1, Vettel senza peli sulla lingua: “giornata disastrosa, ho avuto anche un problema al freno” (Di venerdì 31 luglio 2020) Nessuna positiva, solo tanto dispiacere e una profonda delusione per Sebastian Vettel, preoccupato eccome delle condizioni in cui versa la sua Ferrari. Mark Thompson/Getty ImagesIl tedesco oggi a Silverstone ha saltato la prima sessione di prove libere per un problema all’intercooler, incappando poi in un guaio al pedale del freno nel pomeriggio. Situazioni che non hanno giovato all’umore di Vettel, apparso cupo ai microfoni di Sky Sport: “è stata una giornata disastrosa, abbiamo avuto un problema con il pedale del freno e abbiamo dovuto fermarci per fissarlo. Un po’ difficile prendere il ritmo, ma nel complesso qualcosina da imparare l’abbiamo. Domani dovremo migliorare la macchina e vedremo a che punto saremo in qualifica“.L'articolo ... Leggi su sportfair

SkySportF1 : Super @Max33Verstappen nelle #FP1 ?? @ScuderiaFerrari in top-5, #Vettel fermo tutto il turno I risultati ?… - SkySportF1 : #Vettel fa il meccanico nel pomeriggio di Silverstone #BritishGP #SkyMotori #F1 #Formula1 @ScuderiaFerrari - SkySportF1 : ?? Bandiera rossa dopo 20' circa per un testacoda di @Anto_Giovinazzi (-46' ?? #FP1) ? E #Vettel è fermato da problem… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: #Vettel fa il meccanico nel pomeriggio di Silverstone #BritishGP #SkyMotori #F1 #Formula1 @ScuderiaFerrari - edicolasportiva : F1, GP Gran Bretagna a Silverstone: problemi alla Ferrari, Vettel fa il meccanico. VIDEO -