Formula 1 – Concluse le FP1 a Silverstone: Verstappen davanti, guasto per Vettel! [TEMPI] (Di venerdì 31 luglio 2020) Dopo una settimana di sosta torna in pista la Formula 1 con il primo dei due weekend in back to back di Silverstone. Sulla pista britannica è attesa una grande prestazione della Mercedes, particolarmente con Lewis Hamilton padrone di casa, ma nelle FP1 appena Concluse il campione in carica ha chiuso al secondo posto. davanti a lui un ottimo Max Verstappen che firma il miglior tempo in 1:27.422. Terza piazza per Lance Stroll con la Racing Point. A proposito della ‘Mercedes rosa’, al posto di Perez positivo al Coronavirus, è sceso in pista Nico Hulkenberg che ha chiuso al 9° posto. In casa Ferrari situazioni differenti: Leclerc abbozza un timido sorriso dopo aver concluso in 5° posizione, Vettel costretto invece ad abbandonare la sessione per un ... Leggi su sportfair

Dubbi sulla positività al coronavirus per il pilota della Racing Point Sergio Perez dopo che il tampone effettuato al suo arrivo a Silverstone dove da venerdì a domenica andrà in scena il GP di Gran B ...

“ Alla fine non so se si poteva fare diversamente, ma di certo quella scelta è una buona soluzione per concludere la stagione”. Dieter Gass, responsabile del motorsport di Audi, come i colleghi delle ...

