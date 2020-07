Federica Sciarelli, gaffe esilarante e ‘hot’ a “Chi l’ha Visto?”. L’ha detto davvero (in diretta) (Di venerdì 31 luglio 2020) Ormai è più che acclarato: Federica Sciarelli non lascia ‘Chi l’ha Visto?’. Dopo ben 16 anni al timone di uno dei programmi storici e sempre seguitissimi di Rai3, per la gioia del pubblico la conduttrice resta al suo posto. Numerose le voci che la davano prossima all’abbandono e in procinto di dedicare la sua carriera agli approfondimenti politici. Ma la Sciarelli ha precisato la sua posizione in merito alla faccenda in un’intervista al quotidiani La Stampa, rivelando la pura e semplice verità: “Avevo chiesto di lasciare ma l’azienda e tutti i direttori mi hanno chiesto di resistere ed ho accettato”. Dunque, mamma Rai ha convinto Federica Sciarelli a non abbandonare il programma che l’ha resa grande, nonostante fosse sembrata ... Leggi su caffeinamagazine

