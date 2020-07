Dentro le tensioni tra William, Kate, Harry e Meghan: «Sono già stati fatti troppi danni» (Di venerdì 31 luglio 2020) Meghan Markle e il principe Harry hanno fatto la loro ultima apparizione reale ufficiale lo scorso marzo quando insieme a Kate Middleton, al principe William e al resto della famiglia reale hanno partecipato all’annuale servizio del Commonwealth a Westminster Abbey. E nessuno ha potuto non notarlo: tra i quattro l’atmosfera era gelida. I Cambridge si sono seduti in prima fila, i cognati subito dietro, ma gli incroci di sguardi e i sorrisi sono stati praticamente inesistenti. Come fossero sconosciuti o quasi. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Dentro tensioni Dentro le tensioni tra William, Kate, Harry e Meghan: «Sono già stati fatti troppi danni» Vanity Fair.it Calciomercato Juventus, sale la tensione | “Sarri salta!”

La Juventus prepara il ritorno di Champions contro il Lione che può essere decisivo per il futuro di Maurizio Sarri Non è stata la stagione che la Juventus si aspettava o comunque sperava di vivere fi ...

Corsa a 8 per i playoff, in 7 per salvarsi: che tensione nell'ultima giornata di B

In tre sono certi dei playoff: Spezia (58), Pordenone (57) e Cittadella (55). Ma non basta, quello che conta è il piazzamento più alto possibile per i vantaggi che porta nei playoff. Per questo il rim ...

