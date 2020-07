De Laurentiis: “L’operazione Osimhen supererà complessivamente i 100 milioni” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato dell’operazione Osimhen. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Innanzitutto è un giocatore che seguivamo da tempo. Lo voleva Gattuso per le sue qualità ma anche Giuntoli: mi hanno convinto a fare questo investimento da 70 milioni più 10 di bonus. Una cifra importante, che con lo stipendio del giocatore supererà abbondantemente i 100 milioni. Non ci dobbiamo aspettare tutto e subito, non farà 25 o 30 gol, ma dovrebbe esprimere un gioco per la squadra straordinario e far fare gol anche agli altri azzurri”. FOTO: Twitter Napoli L'articolo De Laurentiis: “L’operazione Osimhen supererà complessivamente i 100 milioni” proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

UnUltras : @Angelo69180228 @EmanueleFire ma giusto qualche ubriaco può offrire quello che l'avete strapagato voi...non penso c… - zona_calcio : Napoli, c’è l’ok di Boga. Oggi si chiude per Osimhen: le cifre: L’attaccante nigeriano sarà di gran lunga l’operazi… -